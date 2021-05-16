Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik tır kuyruğu

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen tırlar, Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu.

Gürcistan gümrüğünde işlemlerin de yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan tırlar, sınır kapısında beklemeyi sürdürüyor.

Tır parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan kuyruk, Türk tarafında aralıklarla 15 kilometreyi buldu. tırlar, karayolunun bir şeridini kapattı.

"TIR KUYRUĞU VARSA İŞ, İHRACAT VE LOJİSTİK HAREKETLİ DEMEKTİR"

Karayolundaki tır kuyruğunun Arhavi’ye kadar uzandığını ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, “Sarp Sınır Kapısı’ndan, Kafkas cumhuriyetlerine yaklaşık 14 ülkeye bu kapıdan geçişler sağlanıyor. Dönem dönem bazı sorunlar yaşanıyor. İhracatımız yüzde 30 ile 40 arasında arttı. Bu tır çıkışlarının yani nakliyenin arttığı anlamına geliyor. Aslında tır kuyruğu varsa iş, ihracat ve lojistik hareket var, demektir. Artan tır yoğunluğu nedeniyle şoförlerimiz araç içinde bekliyor, sosyal ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geliyor. Bu duruma karşı bir çözüm üretmemiz gerekiyor” dedi.

"BAYRAMI BURADA GEÇİRDİK"

Tır şoförü Yaşar Koçer, “3 gündür yol üzerinde bekliyoruz, perişan olduk. Bayramı burada geçirdik. Şoförlere Allah yardım etsin” diye konuştu.

Bir başka tır şoförü Harun Kısır da “Bayramı burada geçirdik. Kuyruk Arhavi’den başlıyor, sınır kapısında bir problem var ama bilmiyoruz” şeklinde konuştu.