Sarp Sınır Kapısı'nda 69 bin 510 kişi yaya olarak giriş çıkış yaptı Türkiye’nin Kafkaslara açılan sınır kapısında 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 69 bin 510 kişi yaya olarak giriş çıkış yaparak yoğunluk oluşturdu.

İHA

Türkiye buruk bir bayram geçirdi...

Yaşanan depremler yurtta büyük hüzne sebep olurken bayramı yurt dışında geçirmek veya Batum'da alışveriş yapmak isteyen Türk vatandaşları sınırda yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluğun yaşandığı bir bölge de Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Kara Hudut Kapısı oldu.

Vatandaşlar Hudut Kapısı'nı kullanarak Gürcistan’a geçti.

69 bin 510 yaya giriş-çıkış yaptı

Bayram öncesi günlük 10- 12 bin yaya geçişi olduğu sınır kapısında 3 günlük bayram tatilinde yaklaşık 69 bin 510 yaya giriş-çıkış yaptı.

Bayramın 1. günü sınır kapısını 17 bin 430 yaya kullanırken, bu sayı bayramın 2. günü ise 27 bin 170 olarak belirlendi.

Bayramın son günü ise 24 bin 910 yaya giriş çıkışıyla toplamda 69 bin 510 yaya giriş çıkış yapmış oldu.

"Bayramda Batum’u gezdik geldik"

Van’dan Gürcistan'ın Batum kentini görmeye gelen Umur Kömür şöyle dedi:

Batum’a gittik gezdik. İki hafta öncesinden arkadaşımla plan yapmıştık zaten. Biz Karadeniz turu yapacaktık, Karadeniz’i gezecektik ama birden yolumuz Batum’a düştü.



Batum’a gidelim dedik, gittik beğendik çok da güzeldi. Kimlikle filan da giriş yapabiliyoruz, pasaporta da gerek yok. Gayet eğlenceliydi çok beğendik 2 gün kaldık orada.

"Çok iyi de geçti vakit"

Gaziantep'ten Batum’a bayram tatilini geçirmeye giden Samet Enes Tuncay ise şunları söyledi:

Bu tur şuana kadar geldiğimiz en güzel turlardan bir tanesi. Doğası olsun manzarası olsun, gölleri olsun, ovaları olsun çok güzeldi.



Bayağı eğlendik. Kuzenimle beraber geldik. Çok iyi de geçti vakit. Rehberlerimiz çok iyiydi. Yani herkese tavsiye ediyoruz.

"Kahramanmaraş’tan deprem bölgesinden geliyoruz"

Kahramanmaraş’tan gelen Neslihan Armut ise şöyle konuştu: