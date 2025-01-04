Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişlerinde rekor kırıldı

AA

Sarp Mülki İdare Amirliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kafkaslara açılan en büyük kara kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda yıl sonunda artan ihracat ve transit geçişlere dikkat çekildi.

Buna bağlı olarak da tır yoğunluğunda yaşanan artışa ilişkin veriler paylaşıldı.

REKOR KIRILDI

Aralıkta sınır kapısından çıkış yönünde 22 bin 24, giriş yönünde ise 15 bin 591 tır olmak üzere 37 bin 615 tıra geçiş işlemi yapıldı.

Aralıkta günlük ortalama çıkış yönünde 710, giriş yönünde de 503'e ulaşan tır geçiş sayısı rekor olarak kayıtlara geçti.

1988'DEN İTİBAREN EN FAZLA TIR GEÇİŞİ

25 Aralık ise çıkış yönünde 876, girişte de 554 olmak üzere 1430 tır geçişi ile Sarp Sınır Kapısı'nın faaliyete alındığı 1988'den itibaren günlük en fazla tır geçişinin yaşandığı tarih oldu.

2024 tır geçişleri bir önceki yıl ile kıyaslandığında çıkış yönünde yüzde 5,5, giriş yönünde yüzde 3,4 arttı.