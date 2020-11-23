Sars virüsü nedir? Çin'de tekrar görülen Sars virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir?

Dünya koronavirüs ile mücadeleye devam ederken yine Çin'den ortaya çıkan SARS virüsünün tekrar görülmesi korku yarattı.

Çin'de Şangay Pudong Havalimanı'nda çalışan birkaç kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından, havalimanındaki binlerce kişinin karantinaya alındığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, karantinaya alınmak istenen kişilerin zorla itildiği görüldü.Görüntüler sonrası görevlinin korona değil Sars olduğu iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.

Peki, Sars nedir? Sars virüsü belirtileri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar...

SARS VİRÜSÜ NEDİR?

Sars virüsü salgın hastalıklar arasında yer alan bir virüs türüdür. 17 yıl önce ilk olarak Çin'de rastlanan ancak sonrasında birçok ülkeye yayılan koronavirüs benzeri bir salgın olarak bilinmektedir.

Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu olan hastalığın kısaltılmışı SARS şeklindedir. 2002 - 2003 yılları arasında Hong Kong'dan tüm dünyaya yayılarak 916 kişinin ölümüne neden olmuştur. Bu hastalık ilk kez 2003 yılında Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da görülmüştür.

Nedeni henüz bilinmese de zatürre şeklinde seyreder. Virüsün kuluçka dönemi 2 ile 7 gün arasında değişmekle birlikte 10 günü de bulabiliyor. Belirtilerin gün yüzüne çıkmasıyla hastalığın bulaşması durumu da ortaya çıkar.

SARS VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Sars hastalığını taşıyan kişiyle aynı evi yada ortamı paylaşan herkesin bu hastalığı kapma olasılığı çok yüksektir.

Temel yayılma yolu öksürüktür ve Sars virüsü taşıyan kişinin öksürerek ve hapşırarak havaya yaydığı damlacıklar virüsün yayılmasında en etkili yoldur.

Öte yandan hava yolu ile ve temas edilen eşyalarla da bulaşabileceği biliniyor.

SARS BELİRTİLERİ NELER?

Koronavirüs ile aynı özellikleri barındırdan Sars hastalığı genellikle ateşle başlıyor. Devamında soğuk terleme, baş ağrısı, genel bir rahatsızlık hali, yaygın vücut ağrıları, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve solunum zorluğu gibi rahatsızlıklar geliyor.

Bazı durumlarda ise ağır geçen hastalıkta solunum yetmezliği ileri boyutlara gidebiliyor ve bu durumda solunum cihazına ihtiyaç durumu söz konusu oluyor.

SARS VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Dünyada 2002-2003’de ortaya çıkan SARS salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, çoğunluğu Çin’de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirdi.