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    Şaşırtan durgunluk! Altın fiyatları 28 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında yaşanan yatay seyir haftanın üçüncü gününde de devam ediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 11:00
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    Şaşırtan durgunluk! Altın fiyatları 28 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaş tarafından merak ediliyor.

    Yatay seyreden gram altın fiyatları 28 Temmuz 2021 Salı günü 497 liradan, çeyrek altın ise 819 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor.  "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

    28 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.802,71

    Altın ONS satış: 1.802,94

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 497,00

    Gram altın satış: 497,09

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 807,00

    Çeyrek altın satış: 819,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.225,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.268,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.612,00

    Yarım altın satış: 1.637,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.257,47

    Tam altın satış: 3.300,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 452,33

    22 Ayar bilezik alış: 455,02

    Şaşırtan durgunluk! Altın fiyatları 28 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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