Şaşırtan görüntü: Evinde akbaba besleyen Urfalı Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Hikmet Aslanlı isimli bir vatandaş, yakaladığı akbabayı evinde beslemeye başladı. Akbabayı evde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Görenleri şaşırtan dostluk Şanlıurfa'da yaşandı...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Hikmet Aslanlı, arazisinde tarama yaparken bitkin bir akbaba buldu.

Aslanlı, daha sonra akbabayı evine getirerek bakmaya başladı.

Akbabayı evinde beslemeye başladı

İkilinin aralarında bir dostluk oluşmasının ardından fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı.

Aslanlı'nın yırtıcı bir tür olarak bilinen akbabayla olan fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

"O da etçil ben de, iyi anlaşıyoruz"

Akbabayı evinde besleyen Aslanlı, "O da etçil ben de, iyi anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hikmet Aslanlı'nın, akbaba ile samimi görüntüleri komşuları tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Aslanlı, akbabayı evinde bir süre besledikten sonra doğaya bıraktı.