Şaşırtan ücret! İstanbul'da bir otoparkın giriş-çıkış ücreti 340 TL’ye yükseldi İstanbul'un Laleli bölgesinde bulunan bir otel otoparkında ücretleri yükselmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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İHA

İstanbul Laleli'de bir otelin otoparkında yapılan zam, herkesi şaşırttı.

Otoparkın giriş-çıkış ücretinin 340 TL, 24 saatlik ücretinin ise bin 24 TL olduğu görülürken, bu fiyatlar sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle Kapalıçarşı ve Laleli gibi yoğun insan trafiğine sahip bölgelerde otopark sorunu bir kez daha göz çarpmaya başladı.

Mevcut otoparklarda da park edecek yer bulmak zorlaşırken, bu durum vatandaşları ve bölge esnafını isyan ettiriyor.

Yüzde 650 artış

Otele ait otoparkın Google Maps üzerindeki eski fiyatları ile karşılaştırıldığında, otopark ücretlerinde ciddi bir artışın olduğu görüldü. Önceki yıllarda aynı otoparkta giriş-çıkış ücretinin 45 TL olduğu görülürken, Google Maps görüntülerine yansıyan ücretlerin yüzde 650’nin üzerinde bir artışla 340 TL’ye çıktığı tespit edildi.

Bu durum bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerinin endişelerini artırırken, İstanbul’daki otopark sorunuyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

"Bu duruma bir çözüm bulunmalı"

Laleli bölgesinde otopark sorununa ilişkin konuşan esnaf Orhan Kaya, ‘‘Otopark problemi Laleli bölgesinde var. İstanbul’un her yerinde var. Araçlarıyla buraya gelenler araçlarını 2-3 km uzakta yerlere bırakıyorlar. Bizler toplu ulaşım araçlarını tercih ediyoruz. Belediyelerin otoparkları 24 saatlik 150 lira civarında. Özel otoparklar daha pahalı, bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)