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    SAT komandolarının eğitim görüntüleri

    Milli Savunma Bakanlığı, SAT komandolarının nefes kesen eğitim görüntülerini paylaştı.
    • 12.07.2022 - 18:02
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    SAT komandolarının eğitim görüntüleri

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SAT komandoları, eğitimlerine devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deniz gücümüzde önemli bir yeri olan komandoların deniz fiziki kondisyon, yüzme ve dalış eğitimi görüntülerini paylaştı.

    "Başarmadan dönmek yok"

    Yapılan paylaşımda "Başarmadan dönmek yok" parolasına ver verildi.

    MSB: SAT komandoları eğitimlerine devam ediyor


    İHA'nın haberine göre; Türk ordusunun seçkin birimi olan SAT komandolarının nefes kesen eğitim görüntülerini şu mesajla yayınladı;

    "Seçkin, güçlü, korkusuz"

    "Seçkin, güçlü, korkusuz. 'Başarmadan dönmek yok' parolası ile verilecek her türlü göreve hazır olan seçkin birliğimiz SAT Komandolarının deniz fiziki kondisyon, yüzme ve dalış eğitimlerinden görüntüler."

    SAT komandolarının eğitim görüntüleri #1

    SAT komandolarının eğitim görüntüleri #2


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