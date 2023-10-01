Sosyal medyada paylaştı! Satılmak için hazırlanan fıstıkların içine girip ağzına aldı Bir TikTok kullanıcısının, fıstıkların depolandığı yere girdiği anları hesabında paylaşması infiale yol açtı. Şahsın, fıstıkları ağzına alıp tükürdüğü görüldü.

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ensonhaber.com

Gıda teröristleri yine ortaya çıktı...

Sosyal medya platformlarından paylaşılan videolara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez hedef fıstık oldu.

Fıstıkların içine girdi

Çıkarları uğruna toplum sağlığını hiçe sayanlar, şimdi de satılmak için hazırlanan fıstıkların içine girdi.

'Yeşil altın' olarak bilinen ve gördüğü işleme göre 330 liradan başlayan fiyatlar ile satılan Siirt fıstığının depolandığı yerde ise mide bulandıran hareketler yaptı.

Önce fıstıkları ağzına aldı ardından geri tükürdüğü görüldü.

Tepki çekti

Bir apartman dairesi olduğu anlaşılan yerde soba borusundan fıstıkların döküldüğü de kameralara yansıdı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Ardından tepkiler de peşine geldi. Şahıs tepkiler sonrası paylaştığı görüntüleri silip hesabını kapatsa da yakalanması için çalışma başlatıldı.