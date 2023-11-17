Satılmayı bekleyen binlerce ithal sıfır araba havadan görüntülendi İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı’na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu.

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İHA

Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor.

Sıfır araçlar, üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor.

Sıfır araçlar gelmeye devam ediyor

Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor.

Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa Limanı’nın havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu.

İkinci el fiyatları düşmeye devam edecek

Görüntülerde, araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor.

Öte yandan ortaya çıkan bu manzara, Türkiye ekonomisinde cari açığı hazırlayan sebeplerden biri olarak yorumlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)