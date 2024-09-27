Sattığı parfümü şehit kokusu adı altında tanıttı: İnceleme başlatıldı Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyada bir şahsın parfüm ürünlerini 'Şehit kokusu' adıyla pazarlamasına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Sosyal medyada yayınlanan bir video izleyenlere pes dedirtti.

Bir şahıs, vatandaşların dini duygularını sömürmek adına 'şehit kokusu' adı altında bir parfüm ürettiğini açıkladı.

Aynı şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi bir de bunun reklamını yaptı.

BEDİR, MEVLANA, MİSK VE ŞEHİT KOKUSU...

Tanıtımı yapan kişi, "Size 6 farklı kokudan bahsedeceğiz. Okan Bey için 6 kokumuzu hazırladık, bunları size de şimdi açıklayacağım. Bedir, Mevlana, Misk, Şehit kokusu, Kaşmir ve Payitaht kokusundan hazırladık. Sizler de isterseniz bize ulaşın." ifadelerini kullandı.

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, inceleme başlatıldığını duyurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

X hesabından paylaşım yapan Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan 'selamesans_selamcarsaf' isimli Instagram hesabında yer alan; '…şehit kokusundan hazırladık.' şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis edilmiştir.



Reklam Kurulu tarafından; Toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 (üç) ay süre ile tedbiren durdurma kararı verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şahsa elden tebliğ edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar, Reklam Kurulu’nun ilk toplantısının yapılacağı 8/10/2024 tarihinde görüşülerek reklam veren hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77/12’nci maddesinde öngörülen 550 bin 59-TL idari para cezası uygulanabilecektir.



İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından; Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüzce reklam verene ait işyerinde bugün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan 'Fiyat Etiketi' mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 52 bin 800-TL idari para cezası uygulanmıştır."