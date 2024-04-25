Savaş Ay'ın miras davasında nihai karar verildi 2011 yılında vefat eden gazeteci Savaş Ay’ın mirasıyla ilgili dava 10 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, Ay'ın banka hesabında bulunan paraların mirasçıları olan Ulaş Can Ay ve Sanem Dolun Ay arasında eşit şekilde paylaştırılmasına karar verdi.

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Gazeteci Savaş Ay, 15 yıl mücadele verdiği kanser hastalığı nedeniyle 2011 yılında aramızdan ayrıldı.

Vefatı sonrası Ay'a ait banka hesabında bulunan paraların mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağı mahkemeye taşındı.

Mahkemeden karar çıktı: İkinci eşinden olan kızı kazandı

10 yıl boyunca süren davada mahkeme, mirasın paylaştırılmasına karar verdi.

Karara göre, 13 sene önce hayatını kaybeden Ay'ın banka hesabında bulunan paraların ilk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay ve ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay arasında eşit şekilde paylaştırılmasına karar verdi.

Bu kararla birlikte Savaş Ay'ın miras davası sonuçlanmış oldu.

Bütün mirasını ilk eşinden olan oğluna bıraktı

Öte yandan Savaş Ay, tüm mirasını ilk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay'a bırakmıştı.

Ay'ın ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay, açtığı 'vasiyetnamenin iptali' davasını kazanmıştı.

Sanem Dolun Ay ve Ulaş Can Ay, 10 yıl önce mirasın korunması ve adil bir şekilde dağıtılması için de 'terekenin tespiti' davası açmıştı.