Euro
16.12
2.93%
Dolar
14.37
4.02%
Altın
910.97
7.37%
Borsa
1831
-9.16%
Bitcoin
510.609
-5.25%
BTXN Coin
37.80
-5.31%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Savaş duracak mı? Kremlin açıkladı!

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin detaylar takip edilirken, Kremlin'den yeni bir açıklama daha geldi. Peki, Savaş duracak mı? Putin ne dedi?
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Savaş duracak mı? Kremlin açıkladı!

    Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler yakından takip edilirken, gece saatlerinden Rusya, askeri harekat başlattı.

    Bunun üzerine gelişmeler hız kazanırken, Ukrayna topraklarını savunma noktasında kararlı olduğunu söyledi.

    Diğer yandan Putin'den gelecek açıklamalar ve atılacak adımlara gözler çevrilmişti ve Kremlin'den beklenen açıklama geldi.

    Peki, Savaş duracak mı? Putin ne dedi? İşte gelen son dakika bilgileri...

    SAVAŞ DURACAK MI?

    Kremlin, ‘İşgal yok! Kimse Ukrayna’nın işgali hakkında konuşmuyor. Bu sözler kabul edilemez” ifadelerinde bulunurken, operasyonun hedef varana kadar süreceğini, bu sürenin ise Putin tarafından belirlendiğini açıkladı.

    Savaş duracak mı? Kremlin açıkladı! #1

    Kremlin, Ukrayna’nın ‘Naziler’den temizlenmesi gerektiğini de vurguladı. Putin’in, Ukrayna’dan tarafsız duruş sergilemesini istediği ve silahlanmaya son vermesini beklediği vurgulandı.


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin’e yatırım yapmanın tam zamanı!
    Piyasalar Investment

    Bitcoin’e yatırım yapmanın tam zamanı!

    Trabzon'da, hastalığı ile annesinin hastalığına şifa oldu
    Sağlık

    Trabzon'da, hastalığı ile annesinin hastalığına şifa oldu

    İbrahim Üzülmez'in ağabeyinden sonra babası da vefat etti
    Futbol

    İbrahim Üzülmez'in ağabeyinden sonra babası da vefat etti

    Görüş Bildir