Savaş duracak mı? Kremlin açıkladı!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin detaylar takip edilirken, Kremlin'den yeni bir açıklama daha geldi. Peki, Savaş duracak mı? Putin ne dedi?

Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler yakından takip edilirken, gece saatlerinden Rusya, askeri harekat başlattı.

Bunun üzerine gelişmeler hız kazanırken, Ukrayna topraklarını savunma noktasında kararlı olduğunu söyledi.

Diğer yandan Putin'den gelecek açıklamalar ve atılacak adımlara gözler çevrilmişti ve Kremlin'den beklenen açıklama geldi.

Peki, Savaş duracak mı? Putin ne dedi? İşte gelen son dakika bilgileri...

SAVAŞ DURACAK MI?

Kremlin, ‘İşgal yok! Kimse Ukrayna’nın işgali hakkında konuşmuyor. Bu sözler kabul edilemez” ifadelerinde bulunurken, operasyonun hedef varana kadar süreceğini, bu sürenin ise Putin tarafından belirlendiğini açıkladı.

Kremlin, Ukrayna’nın ‘Naziler’den temizlenmesi gerektiğini de vurguladı. Putin’in, Ukrayna’dan tarafsız duruş sergilemesini istediği ve silahlanmaya son vermesini beklediği vurgulandı.