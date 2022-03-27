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    Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar travmalarını çiziyor

    Ülkelerinden kaçarak aileleriyle birlikte Antalya’ya gelen 340 çocuğun çizdiği resimler, savaşın çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 14:54
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    Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar travmalarını çiziyor

    Ukrayna’daki savaştan dolayı ülkelerini terk ederek aileleriyle birlikte Antalya’ya gelen 340 çocuğa eğitimden geri kalmamaları için kurslar açıldı.

    48 gönüllü Ukraynalı öğretmenin okul öncesinden lise çağındaki gençlere kadar her yaştan Ukraynalı çocuğa ders verdiği kurslara aileleri de gelerek destek oluyor.

    ÇİZDİKLERİ RESİMLER GÖZLERİ YAŞARTTI

    Özellikle savaştan psikolojik olarak etkilenen çocukların iç dünyasının ne durumda olduğunun anlaşılması için gönüllü psikologlar tarafından bir test yapıldı.

    Ukrayna’da yaşarken ailelerinin resimlerinin çizilmesi istenen çocuklar, tank, asker ve gökyüzünden düşen bombaları çizdi.

    Bazı çocuklar anne ve babalarını mezarda kanlar içerisinde çizerken, bazıları da ailelerini evin içerisinde gizlenmiş vaziyette çizdi.

    Yine bir çocuğun çizdiği resimde ise savaşın bitip evine dönmek isteyen bir çocuğun kalp resmi çizdiği ve onu eliyle tuttuğu görüldü.

    Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar travmalarını çiziyor #1

    "POST TRAVMA SENDROMU YAŞIYORLAR"

    Çocukların çizdiği resimleri yorumlayan gönüllü Psikolog Irina Chemadurov, savaştan kaçan çocukların iç dünyalarında neler hissettiklerini anlamak adına bir dizi çalışma yaptıklarını anlattı.

    Chemadurov, “Çocukların ne hissettiklerini, içinde ne gibi duygular taşıdıklarını anlamak için bir pratik yaptık. Sosyalleşmelerine baktık. Çocuklar, özellikle savaştan çıkan çocukların iç dünyasında şu an Post Travma Sendromu yaşıyorlar. Aileyi çiz diyorlar ama çocuk ailesini ev içerisinde görünmeyecek şekilde çiziyor. Bir resimde de Rus askerinin ailesini öldürdüğünü çiziyor” ifadelerini kullandı.

    Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar travmalarını çiziyor #2

    Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar travmalarını çiziyor #3

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    Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar travmalarını çiziyor #6

    Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar travmalarını çiziyor #7

    Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar travmalarını çiziyor #8

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