Savaş mağduru Ukraynalılar Türkçe öğreniyor

Savaşın ortasından kaçarak Türkiye'ye gelen çok sayıda Ukraynalı, Türk dilini ve kültürünü öğrenmek için, ders almaya başladı.

24 Şubat tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş devam ederken, savaş mağduru aileler farklı ülkelere göç etti.

Sivil halkın vurulduğu savaştan kaçamayan Ukraynalılar ülkelerinde katledilirken, farklı ülkelere geçmeyi başaranlar ise alışma sürecini yaşıyor.

Gittikleri ülkelerin dillerine ve kültürlerine ayak uydurmaya çalışan Ukraynalılar, Türkiye'de dil öğrenmeye başladı.

Mersin'e gelen Ukraynalı grup, 5 yıldır kentte yaşayan Ukraynalı gönüllü Tanya Doygun'un (37) Türkçe kursunda dil öğrenirken, Türk kültürünü de tanıyor.

"Gönüllü olarak Türkçe dersi vermeye başladım"

Eğitim hakkında bilgi veren Tanya Doygun, “Ukrayna’da yaşanan savaştan dolayı Türkiye’ye çok sayıda Ukraynalı geldi. Türkiye’de rahat yaşamak, arkadaşlık kurabilmek için Türkçe öğrenmeliyiz. En azından teşekkür etmeyi, selamlaşmayı öğrenmeliyiz. O yüzden gönüllü olarak Türkçe dersi vermeye başladım.





"Türklerin ne kadar yardımsever olduğunu anlatıyorum"

Her derste Türklerin ne kadar yardımsever, misafirperver olduğunu anlatıyorum. 1 aydır Türkçe dersi veriyorum. Sınıfta yaklaşık 30 kişi var, haftada 2 ders veriyorum. Ders almak isteyen çok sayıda kişi var. Dersten sonra pazara gidip pratik yapıyoruz. Çok güzel bir deyim var, 1 lisan 1 insan, 2 lisan 2 insan. Bizler yabancı dil, kültür öğrendikçe kendimizi geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

"Türklerle arkadaşlık yapabilmek için Türkçe öğrenmeye başladım"

2 aydır Mersin’de yaşayan 5 çocuk annesi Maria Stassiuk (39) ise, “Ukrayna’da yaşanan savaştan dolayı ailemle Kiev’den Mersin’e geldim. Burada daha rahat yaşamak, Türklerle arkadaşlık yapabilmek için Türkçe öğrenmeye başladım. Şu ana kadar pazarlık yapmayı, selamlaşmayı öğrendim. Yardımları için öğretmenimize teşekkür ediyorum” dedi.

"Türklere saygı göstermek için Türkçe öğrenmeye çalışıyorum, çok sıcakkanlı insanlar"

2 çocuk babası Vleriy Valerii Benko (63) da “Savaş nedeniyle Harkiv’den Türkiye’ye geldim. Türkiye’ye birkaç defa gelmiştim. Şimdi Türklere saygı göstermek için Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Türkler çok sıcakkanlı yardımsever insanlar, onlarla tanışmak selamlaşmak için Türkçe öğreniyorum.” ifadelerini aktardı.





























