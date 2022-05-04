Savaş nedeniyle ülkesinde nişan yapamayan Ukraynalı gelin Hakkari'ye geldi

Evlilik kararı alan Ukraynalı gelin ve Yüksekovalı damat, ülkenin savaş halinde olması nedeniyle nişanlarını erteledi. Hakkari'ye gelen çift, nişanlarını adetlere uygun gerçekleştirdi.

Savaş altındaki Ukrayna'nın Dnipro şehrinde yaşayan bankacı Tetianna Panchenko (24), Yüksekovalı Diş Doktoru Şıkak Beşer (29) ile tanıştıktan kısa bir süre sonra evlilik kararı aldı.

Evlilik yolundaki ilk adımlarını atmaya hazırlanan çiftler, savaş baş gösterince nişan törenini 3 ay boyunca ertelemek zorunda kaldı.

Ukraynalı gelin Hakkari'ye geldi

Ailelerin onay vermesi üzerine Ukraynalı Tetianna Panchenko, Türkiye’nin en doğusunda bulunan Yüksekova ilçesinde, Ukranya'da Diş Doktoru yapan Şıkak Beşer ile nişan törenini yaptı.

Halay çekip yöresel kıyafet giydi

Kültüre yabancı olsa da giydiği yöresel elbise ile dikkatleri üzerine çeken Ukraynalı Tetianna Panchenko, çektiği halayla da kısa sürede Yüksekova kültürüne ayak uydurdu.

"Ailemizin isteğiyle, Yüksekova'da nişan yaptık"

Ülkesinde yapamadığı nişanını Yüksekova’da yaptığını belirten Ukraynalı gelin Tetianna Panchenko, ’’Şıkak'la 3 sene önce Ukrayna’da tanıştık. Bir sene önce de evlenmeye karar verdik. Ancak ülkemde yaşanan savaş nedeniyle nişan törenimizi ertelemek zorunda kaldık. Bizler de uzun aradan sonra ailelerimizin de isteği üzerine Türkiye’de, yani Yüksekova’da nişanımızı yapmaya karar verdik.

"Birçok akraba ve dostumuz Ukrayna'da olduğu için katılamadı"

Umut ediyoruz ki bu savaş kısa zamanda biter ve bizler de hem Ukrayna’da hem de Yüksekova ilçesinde olmak üzere 2 yerde düğünümüzü gerçekleştiririz. Ertelediğimiz bu nişan törenine birçok akraba ve dostumuz katılamadı. Çünkü onlar Ukrayna’da kaldılar, gelemediler.





"Yüksekova'yı çok sevdim"

Öte yandan ben Yüksekova’yı çok sevdim. Özellikle dağları ve doğası beni kendine hayran bıraktı. Sadece ağırlıklı orak Kürtçe konuşulduğu için zorlanıyorum. Onun dışında herhangi bir sıkıntım yok. Buranın insanları çok iyi, misafirperver ve cana yakınlar. Burada bulunduğum süre zarfında benim ilgimi çeken ve hoşuma giden bir şey de buradaki insanların büyüklerine duydukları saygı oldu. Herkes büyüklere karşı çok saygılı hareket ediyorlar. Hatta benim tuhafıma giden ilk şeyin, büyüklerin ellerini öpmek olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu saygı, bu ülkede yaşayan insanların tarihini anlatıyor” dedi.

"Kendi adetlerimize uygun şekilde nişan yaptık"

Savaşın bitmesiyle beraber düğünlerini yapacaklarını söyleyen damat Şıkak Beşer, “Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaştan önce ailelerin onayıyla karar almıştık ve düğünümüzü yapacaktık. Maalesef yaşanan savaş nedeniyle 3 aya yakındır ertelemek zorunda kaldık. Bu istenmeyen nedenlerden ötürü nişanımızı Yüksekova’da ve kendi adetlerimize uygun bir şekilde yaptık. İnşallah bu savaş da bir an önce biter. Bizler de kısa bir zaman içinde hem Yüksekova'da hem de Ukrayna'da düğünümüzü yapma imkânı buluruz. Bu nişan törenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"Ukraynalı gelinim nedeniyle tüm Ukraynalılar akrabam oldu"

Damadın babası olan Onbaşılar Muhtarı Pervizhan Beşer de Ukrayna’dan gelin getirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bizler burada güzel bir nişan töreniyle nikâhlarını kıydık. Şimdi de Ukraynalı gelinim nedeniyle tüm Ukraynalılar benim akrabalarım oldu. Ukrayna’ya atılan her kurşun sanki bana atılıyor gibiyim. İnşallah bu sava da kısa zamanda biter ve herkes ülkesine döner. Bizler de bu vesileyle Ukrayna ve Türkiye olmak üzere 2 ülkede 2 düğün töreni yaparız” dedi.