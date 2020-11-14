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    Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papaz, müzakere istedi

    Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papaz, müzakere istedi

    Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmaların başladığı ilk günlerde silahla poz veren papaz Hovhannes, müzakere masasına oturmak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 11:14
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 11:18
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    Azerbaycan ile Ermenistan arasında 6 hafta boyunca devam eden çatışmalar son buldu.

    Ermenistan, yapılan anlaşmayla birlikte işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etti.

    Bu kararın ardından işgal bölgelerinde yaşayan Ermeniler bölgeleri terk etmeyi başladı.

    SİLAHLI POZ VEREN PAPAZ

    Çatışmaların ilk günlerinde elindeki silahla poz veren papaz ise bölgeden ayrılmak istemiyor.

    Bölgenin Ermenilere ait olduğunu söyleyen papaz, savaş mesajları vermekten vazgeçti Azerbaycan ile müzakere yapmak istediğini söyledi.

    BBC'ye konuşan papaz, "Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz" dedi.

    Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papaz, müzakere istedi

    Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papaz, müzakere istedi #1

    Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papaz, müzakere istedi #2

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