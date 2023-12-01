Savaş yeniden başlıyor! Gazze'ye yardımlar durduruldu İsrail ve Gazze arasında başlayan savaşa verilen insanı aranın sona ermesiyle Gazze'ye yardımların kesilmesine karar verildi. Refah'tan geçişlere izin verilmiyor.

ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistinli masumları katlediyor...

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde ateşkes anlaşması yapılmasına karar verilmişti.

Bu doğrultuda esir takası gerçekleştirildi.

Ancak ateşkes sona erdi ve İsrail'in saldırıları yeniden başladı.

Yardımlar durduruldu

7 günlük insani aradan yakıt, yiyecek ve medikal ekipmanlar yani medikal yardımlar da dahil her gün kamyonlarla Gazze'ye girişler sağlanıyordu.

Ancak o tırlar artık Gazze'ye girmeyecek.

Gelen bilgiye göre artık Gazze'ye yardımlar durduruldu.

Refah'tan geçiş yok

Mısırlı güvenlik kaynakları, Gazze'ye yardım girişinin sağlandığı tek kapı olan Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin yapılamayacağını söyledi.