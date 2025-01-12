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AA & Ensonhaber

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmış, Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

SAVAŞI TÜRKİYE ÖNLEDİ

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken Etiyopya'nın denize erişim istekleri her iki tarafın kazançlı çıkacağı iş birliği sürecine dönüştürüldü.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER YENİDEN BAŞLIYOR

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ankara Süreci'nden sonra ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında yapılan ortak yazılı açıklamada iki ülkedeki diplomatik temsilcilikler aracılığıyla ikili ilişkileri yeniden kurma ve geliştirme kararı alındığı belirtildi.

Liderler bölgesel istikrarın sağlanması için iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve saygıya dayalı güçlü bir işbirliğiyle pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.