Mescid-i Aksa'da Cuma namazı öncesi gazlı saldırı 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere göz yaşartıcı biber gazlarıyla saldırdı.

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ensonhaber.com

İsrail-Filistin savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Bugün 21'inci güne girilen savaşta, İsrail ordusu hava saldırılarını sürdürüyor.

Bu süreçte kadınlar ve çocuklar sık sık saldırılarda hedef oluyor.

Cuma namazı engelleniyor

Hemen her gün gece-gündüz demeden bomba atarak sivil bölgeleri yerle bir eden İsrail, bu yüzünü Cuma namazı öncesinde de gösteriyor.

Savaşın gölgesinde bugün üçüncü Cuma...

Namaz öncesi güvenlik güçleri Mescid-i Aksa'da kısıtlamalarda bulunuyor.

Üçüncü Cuma'da da gerginlik

Gözler ise bugün herhangi bir gerginliğin çıkması ihtimaline karşı bölgeye çevrildi.

İsrail güçleri, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere şartlı giriş uyguladı.

Vakit öncesi kapıda bekleyen vatandaşların girişi bir kez daha engellendi.

Gazlı müdahale

Bölgeye ulaşmak isteyen Filistinlilere ara sokak ve caddelerde müdahale eden ekipleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İçeriye alınmayan gençler, dışarıda namaz kılmaya çalıştı.