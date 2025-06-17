Savaşın pompaya yansıması: Türkiye'de motorin 50 TL sınırını geçti

Haber Merkezi

Orta Doğu yangın yeri...

İsrail, Gazze'de aylardır yaptığı katliamdan sonra şimdi de İran'a saldırdı.

Karşılıklı hava saldırılarıyla her iki ülkede de petrol ve gaz rafinerileri hedef alınıyor.

BRENT PETROL 72,7 DOLAR OLDU

İran'ın Orta doğu petrolünün geçiş kapısı olan Hürmüz Boğaz'ı tehdidi de enerjideki bu krizi katlayarak artırıyor.

13 Haziran'da başlayan çatışmalarla birlikte brent petrolün varil fiyatı, bugünkü yüzde 0,8 yükselişle birlikte 72,7 dolara ulaştı.

Ortalama bir haftalık yüzde 10'a yakın bu artış, Türkiye'de fiyatları artırıyor.

1,70 TL DAHA ZAM

Art arda gelen zamlar pompaya yansımaya başladı.

Motorine son olarak dün gece litre başına 1.7 lira zam geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ 50 TL'Yİ AŞTI

Motorinin litresi, gelen zamla birlikte İstanbul, Kocaeli gibi Marmara bölgesi şehirleri dışında tüm Anadolu şehirlerinde 50 TL barajını aştı.

İstanbul'da ortalama 1 litre motorin 49.34 lira'ya ulaşırken Ankara'da 50.34 lira, İzmir'de ise 50.67 liradan satış başladı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.