Savaşta 21'inci gün! Gazzeli doktorlar hep bir ağızdan 'Burada Kalacağız' ezgisini söyledi İsrail ordusunun sert müdahalelerde bulunduğu Gazze'de, boşaltılması istenen hastanedeki doktorlar, bir araya gelerek 'Burada Kalacağız' ezgisini söyledi. Sosyal medyada dolaşıma giren videoya beğeni yağdı.

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ensonhaber.com

Orta Doğu'da kan durmuyor.

İsrail ordusu ile Filistin arasında başlayan devam 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Savaş süresince, yıllardır abluka altında olan Gazze'de insanlık dramına yol açan görüntüler ortaya çıktı.

Saldırılar artıyor

Sivillerin hedef alındığı bölgede cami, kilise ve hastaneler bombalandı.

Binlerce can kaybında çocuklar acımasızca öldürüldü.

Bu süreçte bölgedeki doktorlar büyük bir mücadele ortaya koydu.

Sağlık sistemi çöküyor

Elektrik, su ve yakıt kesintilerine rağmen müdahalelerini canla başla sürdürüyor.

Tıbbi malzeme eksikliğinin de yaşandığı Gazze'de, sirke ile ilk yardım yapılıyor.

Gazzeli doktorlar video paylaştı

Bugün ise savaşın 21'inci günü. Tansiyon giderek tırmanırken Gazzeli doktorlardan bir video geldi.

Deyr Balah’taki Aksa Şehitleri hastanesi doktor ve sağlık personeli, her türlü zorluk ve tehdide rağmen görevlerinin başında olduklarını ve insanların acılarını dindirmek için halkının yanında olduklarını ifade etmek üzere hastane önünde toplandı.

'Burada Kalacağız' ezgisi

Burada hep bir ağızdan, "Sevfe Nebka Huna" (Burada Kalacağız) isimli ezgiyi okudu.

Söz konusu video, kısa sürede büyük beğeni topladı.