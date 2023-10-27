Orta Doğu'da kan durmuyor.
İsrail ordusu ile Filistin arasında başlayan devam 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.
Savaş süresince, yıllardır abluka altında olan Gazze'de insanlık dramına yol açan görüntüler ortaya çıktı.
Saldırılar artıyor
Sivillerin hedef alındığı bölgede cami, kilise ve hastaneler bombalandı.
Binlerce can kaybında çocuklar acımasızca öldürüldü.
Bu süreçte bölgedeki doktorlar büyük bir mücadele ortaya koydu.
Sağlık sistemi çöküyor
Elektrik, su ve yakıt kesintilerine rağmen müdahalelerini canla başla sürdürüyor.
Tıbbi malzeme eksikliğinin de yaşandığı Gazze'de, sirke ile ilk yardım yapılıyor.
Gazzeli doktorlar video paylaştı
Bugün ise savaşın 21'inci günü. Tansiyon giderek tırmanırken Gazzeli doktorlardan bir video geldi.
Deyr Balah’taki Aksa Şehitleri hastanesi doktor ve sağlık personeli, her türlü zorluk ve tehdide rağmen görevlerinin başında olduklarını ve insanların acılarını dindirmek için halkının yanında olduklarını ifade etmek üzere hastane önünde toplandı.
'Burada Kalacağız' ezgisi
Burada hep bir ağızdan, "Sevfe Nebka Huna" (Burada Kalacağız) isimli ezgiyi okudu.
Söz konusu video, kısa sürede büyük beğeni topladı.
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