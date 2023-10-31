Savaşta 25. gün! İsrail ordusu Gazze'ye kara operasyonunu paylaştı İsrail ordusu, Gazze’deki tüm mahalleleri yerle bir etmeye devam ediyor. Bölgede tansiyon düşmek bilmezken İsrail cephesinden, kara harekatının görüntüleri paylaşıldı.

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AA

Orta Doğu kan gölüne döndü...

İsrail-Filistin hattında 7 Ekim sabahı başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Savaş süresince İsrail ordusu sert müdahalelerini sürdürüyor.

Can kaybı artıyor

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarla çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Öyle ki hedef çoğunlukla kadınlar ve çocuklar oldu.

Bilanço giderek ağırlaşırken, tansiyon bir an olsun düşmüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öldürülenlerin sayısının 301 artarak 8 bin 306 olduğu belirtildi.

İsrail, kara operasyonunu paylaştı

Son olarak dün akşam saatlerinde Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi hedef oldu.

Bölgeden gelen görüntüler, savaşın şiddetini sık sık gözler önüne seriyor.

Bu kapsamda İsrail, askerlerin Gazze'ye düzenlenen kara operasyonundan görüntülerini yayınladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)