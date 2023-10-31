Orta Doğu kan gölüne döndü...
İsrail-Filistin hattında 7 Ekim sabahı başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.
Savaş süresince İsrail ordusu sert müdahalelerini sürdürüyor.
Can kaybı artıyor
Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarla çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Öyle ki hedef çoğunlukla kadınlar ve çocuklar oldu.
Bilanço giderek ağırlaşırken, tansiyon bir an olsun düşmüyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öldürülenlerin sayısının 301 artarak 8 bin 306 olduğu belirtildi.
İsrail, kara operasyonunu paylaştı
Son olarak dün akşam saatlerinde Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi hedef oldu.
Bölgeden gelen görüntüler, savaşın şiddetini sık sık gözler önüne seriyor.
Bu kapsamda İsrail, askerlerin Gazze'ye düzenlenen kara operasyonundan görüntülerini yayınladı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış