Savaşta 35'inci gün! Gazze'de can kaybı 11 bini aştı İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı giderek ağırlaşıyor. Öldürülen Filistinlilerin sayısı 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si çocuk olmak üzere 11 bin 78'e ulaştı.

AA

İsrail, Gazze'yi bombardımana tutmaya devam ediyor.

Saldırılarda hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor.

Bu süreçte İsrail ordusu, savunmasız olan sivil halkı acımasızca katlediyor. Gece-gündüz demeden sürdürdüğü saldırılarda, 40 bini aşkın binayı enkaza çevirdi.

1 ayın geride kaldığı savaş, gün geçtikçe daha da vahşi boyuta ulaşıyor.

Can kaybı 11 bin 78 oldu

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırılarda can kaybında bilanço ağırlaştı.

Yaşanan son gelişmeye göre Gazze Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını güncelledi.

Buna göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78 oldu.

Ölenlerin 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si ise kadın.

Son durum

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)