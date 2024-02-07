Savaşta 4. ay! İsrail basını açıkladı: Netanyahu ateşkese yeşil ışık yaktı

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İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürüyor.
Gazze Şeridi'nde havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarla can kaybında bilanço her geçen gün artıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkes çağrıları yapıldı.
Konuya ilişkin savaşın 4'üncü ayında İsrail basınından açıklama geldi.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre Netanyahu'nun savaş kabinesine haber vermeden Gazze'deki ateşkese yeşil ışık yaktı belirtildi.
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