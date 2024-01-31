Savaşta kan durmuyor! Gazze'nin 7 Ekim öncesi ve sonrası karelere yansıdı... Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda kara işgaline başlayan İsrail ordusu, kentin bazı bölgelerinden çekilince geriye moloz yığınları kaldı. İşte karelerle savaş öncesi ve sonrası...

AA

İsrail'in sistematik olarak Gazze'ye saldırıları devam ediyor.

7 Ekim'de başlayan ve tüm şiddetiyle süren savaşta, sivil halk hedef alınıyor.

İsrail ordusu, silahsız vatandaşlara saldırıyor.

Bilanço 24 bine dayandı

Bu nedenle giderek artan can kaybında kadınlar ve çocuklara kurşun yağdırılıyor.

Bölgeden gelen son bilgilere göre hayatını kaybeden Filistinli sayısı 26 bin 751 oldu. Bu oranın en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü ise kadınlara ait.

Bomba yağdırılan kentler moloz yığınına döndü

Savaşın gölgesinde bomba sesleriyle ise hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.

Yapıların yüzde 65'inin vurulduğu ve enkaza döndüğü kentte, korkunç görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

Yerle bir olan bazı bölgelerden çekilen İsrail ordusundan geriye moloz ve kül yığını kaldı.

Savaş öncesi ve sonrası karelere yansıdı

Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle yollar da tahrip oldu.

Asfalt yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst oldu.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah tarafından 7 Ekim öncesi ve sonrası çekilen kareler İsrail'in kente gerçekleştirdiği yıkımı göz önüne serdi.

Fotoğrafta, Gazze kentindeki Büyük Ömer Camii görülüyor. Saldırılarda caminin minaresi yıkılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)