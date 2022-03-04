Savaşta sirenlerin çalma sebebi

Rusya'nın saldırıları sürerken, Ukrayna'nın birçok bölgesinde siren sesleri yükselmeye devam ediyor. Peki savaş halinde neden siren çalınır? Siren sesinin anlamı nedir? İşte sebebi ve amacı...

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın 9'ncu gününde de kan dökülmeye devam ediyor.

Rus ordusu, Ukrayna'nın çok sayıda kentinde saldırılarını sürdürüyor.

Medyaya yansıyan görüntülerde siren seslerinin yaygın olarak çaldığı dikkat çekiyor.

Ülkede siren seslerinin yükselmesiyle herkes sığınacak bir yer arıyor.

Siren sesleri ve ikazların anlamını bilmek adeta hayat kurtarıyor.

Peki savaşta sirenlerin çalması ne anlama geliyor?

SAVAŞTA NEDEN SİRENLER ÇALAR

Siren sesi, akıllara ilk olarak 2. Dünya Savaşı'nı getirir.

İkinci dünya savaşı sırasında hava saldırıları düzenlemesini demekti. Şimdilerse ise siren sesleri Ukrayna'dan yükseliyor.

Savaş halindeyken siren çalmasının amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karsı halkı uyararak bir takım önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Bazen tiz, bazen yükselip alçalan siren sesleri farklı anlamlara geliyor.

Bu ikaz ve Alarm işaretlerini tanımak, tanıtmak ve alınacak tedbirleri bilmek, olağanüstü hal ve savaş durumundan en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır.

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karsı halkı uyararak bir takım önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

İkaz ve Alarm işaretleri sarı, kırmızı, beyaz ikaz ve radyoaktif serpinti tehlikesi ile kimyasal savaş maddeleri tehlikesi alarmı olmak üzere beşe ayrılır.

SARI İKAZ

Hava saldırısı ihtimali var olduğunu işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulur.

Dışarıda bulunuyorsanız; ikaz haberini duyunca hemen sığınabileceğiniz bir sığınak veya sağlam bir bodrum, duvar dibi veya bir çukura yaklaşınız.

KIRMIZI İKAZ

Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı ikaz, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur.

RADYOAKTİF SERPİNTİ İKAZI

Radyoaktif serpinti tehlikesini işaret eden bu ikaz ise3 dakika süreli kesik-kesik siren sesi ile duyurulur.

KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİ

Saldırının kimyasal silahlarla yapılması halinde, ikaz radyoaktif serpintide olduğu gibi 3 dakika süreli kesik kesik siren sesi ile ve Radyo - Tv den verilir. ,

Bu ikazı duyunca,bulunduğunuz binada sığınak veya sığınma yeriniz yoksa;

Konutların ve işyerlerinin iç kısımlarında penceresi az ve korunmaya elverişli bir bölümü sığınma yeri olarak seçiniz.

İçeriye gaz sızmasını önlemek için kapı ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralıklarını bant macun veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatınız.

Ağız ve burunu ıslatılmış bez arasına konulmuş ıslak pamukla maskeleyiniz.

BEYAZ İKAZ

Tehlike geçti işareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur.Bu haberi duyunca sığındığınız yerden çıkarak normal yerlerinize dönünüz, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım ediniz.