Savaşta son durum! Gazze'de saldırılarda can kaybı 25 bin 700'e çıktı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25 bin 700'e, yaralı sayısı 63 bin 740'a yükseldi.

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Dünyanın tam 4 aya yakın süredir seyrettiği savaş, tüm şiddetiyle devam ediyor.

İsrail'in, sistematik olarak Gazze Şeridi'ndeki halka saldırıları sürüyor.

Kadınlar ve çocuklar savaşta ilk hedefler arasında yer alıyor. Bu kapsamda bilanço her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

1 günde 210 kişi hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 110 gün önce başladığı ve yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.

Son 24 saatte 210 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 386 kişinin yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 26 bine yaklaştı

İsrail güçlerinin, son 24 saatte "24 katliam" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Son saldırılarda, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 700'e, yaralı sayısının ise 63 bin 740'a yükseldiği kaydedildi.

Enkaz altında kalanlar var

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtildi.