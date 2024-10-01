Savaştan kaçan 315 yabancı uyruklu Lübnan’dan Mersin'e geldi

DHA
İsrail, Gazze'deki katliamına devam ederken bir cephe de Lübnan'a açtı.
Savaşı tüm bölgeye yayma derdindeki katil İsrail ordusu, Lübnan'a bomba yağdırıyor.
İsrail’in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı yabancı ülke vatandaşları, bindirildikleri gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı.
315 KİŞİ MERSİN'E GELDİ
Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 315 kişi, işlemlerinin tamamlanmasından sonra minibüslerle ilçeden ayrıldı.
Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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