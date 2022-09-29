Savaştan ve enerji krizinden kaçanlar Antalya'ya akın ediyor

Savaştan ve enerji krizinden kaçanlar Antalya'ya akın ediyor

Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve Rusya'da ilan edilen seferberlik sonrası turistler, kışı geçirmek için Antalya'ya akın ediyor.

24 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası dünya büyük bir krizin içerisine girdi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.

Bunun üzerine Rusya da kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine karşı tepki göstermek amacıyla çareyi doğalgaz akışını durdurmakta buldu.

Avrupalılar kışı Türkiye'de geçirmeye karar verdi

Kış aylarında bu kesintilerin fazla olacağı endişesi duyan birçok Avrupalı vatandaş ise kışı rahat geçirmek için Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Çok sayıda Avrupalı, Antalya'da bulunan otellere ve evlere kış aylarında kalmak için rezervasyon yaptırmaya başladı.

Ruslar seferberlik ilanı sonrası kaçmaya devam ediyor

Avrupalı insanlar enerji krizinden dolayı Antalya'ya akın ederken savaşın tarafı olan Rus vatandaşları ise Putin'in yayınladığı seferberlik ilanı sonrası ülkelerinden kaçmaya çalışıyor.

Savaştan ve enerji krizinden kaçanlar Antalya'ya akın ediyor

Antalya'ya günlük 19 bin Rus turist geliyor

Rusya'da uygulanan seferberlik kararı sonrası kente gelen Rus turist sayısı, günlük 16 ile 19 bin aralığına ulaştı.

Uçak bilet fiyatları 10 kat arttı

Rusya'da ilan edilen seferberlik sonrasında, vatandaşların turistik kentlere yaptığı akınlar uçak bileti fiyatlarını 10 kat artırdı. Seferberlik sonrası Rusya'dan Antalya'ya son uçak bileti, 11 bin dolara satıldı.

Geçtiğimiz günlerde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 27 Eylül itibarıyla kente hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 788 bin 467'ye ulaştığını açıkladı.

Turizmciler mutlu

Antalyalı turizmciler ise yaz ayının bitimine kısa bir süre kalmışken yaşanan kriz sonrası oluşan durumun kendilerine yaradığını belirtiyor.

"Ülkemiz bu kış çok kârlı bir sezon geçirecek"



Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği yönetim kurulu üyesi Ferhan Ademhan, "Üzülerek izlediğimiz bir savaştan dolayı Rusya, Avrupa’nın gaz vanalarını kapattı. Avrupa’da yüksek gaz maliyetlerinden dolayı şu anda rezervasyonlar başladı. Ülkemizde birçok kişi kışın 3 ay 5 yıldızlı otellerde kalacak, birçok Avrupalı gelecek. Ülkemiz bu kış çok kârlı bir sezon geçirecek." ifadelerini kullandı.





Savaş tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor

9'uncu ayına giren savaş sonucu dünyada dengeler değişmeye devam ediyor. Savaş sonucu Rusya'da başarısızlık ve seferberlik krizi yaşanırken, Avrupa'da ise enerji krizinden dolayı ekonomik falliyetlerin durmasından endişe duyuluyor.

9'uncu ayında savaş başta savaşın taraftarları, Rusya ve Ukrayna olmak üzere tüm Avrupa ve dünyayı etkilemeye devam ediyor.



