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Özel Haber

Türkiye bu skandalı konuşuyor...

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çetenin çökertilmesi sağlandı.

İsimsiz ihbarda eski PKK hükümlüsü Fırat Sarı ile İlker Gönen'in SSK'yı dolandırdığı ve birçok bebek insanlık dışı şekilde öldü. Yüzlerce bebek öldü' denildi.

Önce Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi olan Doktor Malik Türkay Esin'in bilgisine başvuruldu.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Alınan bilgilerin ardından Türkiye gündemine sarsan "Yenidoğan Çetesi"nin ortaya çıkarılmasını sağlayan çalışmalar yapılmaya başlandı.

112 Acil’deki bazı kişilerle işbirliği yaparak hasta bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ettirip ölümlerine neden olan ‘yenidoğan çetesi’ hakkında hazırlanan iddianamedeki suçlamalar çok korkunç.

47 ŞÜPHELİ YER ALIYOR

47 şüphelinin yer aldığı iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösteriliyor.

Zanlılardan Gıyasettin Mert Özdemir hakkında 589 yıl, Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında ise 582 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

SAVCININ EMEĞİ BÜYÜK

Bu sürecin ortaya çıkmasında ise en büyük paylardan birisi ise soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın paylaşımı oldu.

GERİ ADIM ATMADI

Tetikçiler yardımıyla savcıyı ablukaya alan sağlık çetesine karşı savcı büyük bir dirayet göstererek geri adım atmadı.

ASKER VE POLİS YAKALANDI

Savcı ile ilgili bilgileri kamu personelinden aldığı tespit edildi. Bir jandarma görevlisi ile bir polis memuru gözaltına alındı.

Minicik bebeklerin hayatıyla oynayan çete, karşısına çıkan herkesi ortadan kaldırmaya niyetliydi.

"SAVCI OLMAN ÖNEMLİ DEĞİL"

"Savcı olman önemli değil" diyecek kadar gözü dönmüş çete, görevini kötüye kullanan, tehditle sindirilen, para satın alınabilenlere alışmış olmalı ki savcıyı da böyle etkisiz hale getirmeyi planlanmıştı.

Bir gün Savcı, memleketi Bolu'ya gider gitmez telefonu çalmış, karşısındaki kişi; "Şu an Bolu'ya geldiğini biliyoruz, ensendeyiz" mesajı vermişti.

"16 TANE MERMİM VAR, GELİN HEPİNİZE YETER"

Çete üyelerinin tehdit mesajlarına karşılık "16 tane mermim var, gelin hepinize yeter" diye karşılık veren ve makamında tehdit edilmesine rağmen cesaretle bu işin peşine düşen savcı olayın ortaya çıkmasında büyük rol oynadı.