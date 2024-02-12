Savcı, İstiklal Caddesi bombacısı Albashır'a tepki gösterdi: Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Albashır savunmasında, "Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Ben yetimim, kimsenin yetim olmasını istemezdim" derken savcıdan, "Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun, vicdanı varsa zaten uyuyamasın" yanıtı geldi.

İHA

İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 99 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 7 tutuklu sanık hazır bulundu.

1 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da salonda bulunurken, bazı tutuklu sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ahlam Albashır'ın YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğunu, Albashır'ın kamu düzenini bozma ve toplumda kargaşa meydana getirmek amacında olduğunu, toplumun kutuplaşmasına yol açtığını, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırıldığını ve patlayıcılar ile Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini, İstanbul'da eve yerleştirildiği, eylem sonrası yurt dışına kaçış planı yaptığını, eylemi riske etmeyecek yöntemler kullandığını aktardı.

7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

Açıklanan mütalaada; sanık Albashır'ın ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme’ suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’ suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum"

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Albashır, "Ben bomba olup olmadığını bilmiyordum. Herhangi bir insanın bu konuyla bir alakası yok, ben de bomba olduğunu bilmiyordum. Bana turist gibi fotoğraf çek dediler. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Ben yetimim, kimsenin yetim olmasını istemezdim. İdam verseniz de itiraz etmeyeceğim. Bunu affedilmek için demiyorum. Buradaki insanların hiçbir suçu yok, bana hangi hükmü verirseniz itiraz etmeyeceğim." dedi.

Savcı tepki gösterdi: Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun

Albashır'ın savunması bittiği sırada duruşma savcısı, söz alarak Albashır'a, "Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun, vicdanı varsa zaten uyuyamasın." dedi.

Albashır ise bir cevap vermeden yerine oturdu.

Albashır'ın, duruşma boyunca oturduğu yerden elindeki peçeteyle gözyaşı döktüğü görüldü.

Duruşma, diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)