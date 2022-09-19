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- Savcı katılamadı, ‘Montrö Bildirisi’ davası ertelendi
Savcı katılamadı, ‘Montrö Bildirisi’ davası ertelendi
- 19.09.2022 - 11:34
- Güncelleme : 19.09.2022 - 12:10
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayınladığı “Montrö Bildirisi”ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında “devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.
72 sanık başka illerde savunma verdi
Mahkemenin, pandemi nedeniyle aldığı karar gereği, 72 sanığın savunması yaşadıkları illerde alınmıştı.
103 emekli amiral hakkında açılan davaya, bugün devam edildi.
Savcı katılamadı
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savcıya söz verdi.
Esas duruşma savcısının sağlık sorunları nedeniyle rapor aldığını, davada geçici olarak görevlendirildiğini belirten savcı, esasa ilişkin mütalaayı hazırlamak için süre istedi.
7 Ekim’de görülecek
AA'nın haberine göre talebi yerinde gören mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tüm sanıklar, tutuksuz yargılanıyor.