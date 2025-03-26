Savcı Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'lileri öven Ezgi Yıldız, CHP otobüsünde çıktı

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CHP'de bir skandal daha gün yüzüne çıktı...

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamalarından tutuklanmasının ardından CHP'deki savrulmalar sürüyor.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası Saraçhane'de bir araya gelen eylemciler, zaman zaman taşkınlık çıkararak polise saldırırken dikkat çeken bir görüntü kameralara takıldı.

TERÖR SEVİCİ SARAÇHANE'DE

2015 yılında terör örgütü DHKP-C militanları tarafından kahpece şehit edilen Savcı Selim Kiraz suikastına yönelik olarak skandal tweet'ler paylaşan ve bu paylaşımlarından dolayı yargılanarak hüküm giyen Ezgi Yıldız'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün akşam Saraçhane’de gerçekleştirdiği konuşmada, İmamoğlu Ailesi ile birlikte aynı otobüsün üzerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kullanıcılar, CHP'ye büyük tepki gösterirken bazıları fotoğrafın altında "O kızın orada ne işi var?" şeklinde yorumlar yaptı.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Savcı Selim Kiraz'ın eli kanlı terör örgütü DHKPC militanları tarafından şehit edilmeden önce teröristlerle fotoğrafını paylaşarak saldırıdan övgüyle bahseden İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, 1 yıl 3 ay hapis cezası almış ve sonrasında tahliye edilmişti.

SKANDAL PAYLAŞIMI HAFIZALARDA

DHKP-C sempatizanı Ezgi Yıldız isimli şahsın, terör saldırısıyla şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında yaptığı skandal paylaşım ortaya çıkmıştı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde şehit edilmişti.

Terör örgütü DHKP-C tarafından rehin alınan savcı Kiraz, saatler süren rehine krizinin ardından düzenlenen operasyon sırasında hayatını kaybetmişti.

CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olduğu belirlenen Ezgi Yıldız, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın saldırı anındaki fotoğrafını paylaşarak "Adalet, adalet sarayında sağlanır." ifadelerini kullanmıştı.

İBB İŞTEN KOVDUĞUNU DUYURMUŞTU

Skandalın patlak vermesi sonrası İBB'den yapılan açıklamada, "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." denilmişti.

TAHLİYE SONRASI DANIŞMAN OLMUŞTU

Ezgi Yıldız, 51 gün tutuklu kaldıktan sonra hapisten çıkmıştı.

Hapisten çıktıktan hemen sonra CHP Milletvekili Gökhan Günaydın’ın danışmanı olmuştu.

İBB'nin 2023'ün Mart ayında işten çıkardığı Ezgi Yıldız'ın, 4 ay sonra CHP'li Gökhan Günaydın'a tahsis edilen aracı kullandığı ortaya çıktı.