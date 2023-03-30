Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte terör iltisaklı yüzlerce kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde (İBB) görev almaya başladığı tespit edilmişti.

Daha önce de çok kez olduğu gibi bir İBB çalışanın daha terörü öven paylaşımları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen Eda Ezgi Yıldız hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Yıldız'ın şehit edilen Kiraz'ın fotoğrafını, "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" ibaresiyle paylaştığı belirlendi.

Eda Ezgi Yıldız, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

İBB'de insan kaynakları uzmanıymış

Şüphelinin İBB iştirak şirketlerinden biri olan İSYÖN'de insan kaynakları uzmanı olduğu, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Gökhan Gündoğdu'ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği de öğrenildi.