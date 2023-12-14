Savcı odasından fotoğraf paylaşan avukat Instagram hesabını kapattı Savcının odasından paylaştığı fotoğrafa 'Ben asla kaybetmem' notu yazan ve hakkında soruşturma açılan avukat B.N.T., sosyal medya hesaplarını kapattı. İstanbul Barosu'nun da inceleme başlattığı avukatın kendisine alınan lüks hediyeleri gösteren videoları ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Yargı dünyasında son günlerde ortaya çıkan skandal bir görüntü gündemde.

Paylaşım Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan bir savcının odasından yapıldı.

Paylaşımın sahibi ise İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat B.N.T...

"Ben asla kaybetmem"

İddia ve savunma makamlarının etik olmayan seviyede ilişki içinde olduğu yorumlarına neden olan paylaşımda en dikkat çekici kısım ise fotoğrafa iliştirilen "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notu oldu.

Baro ve Adalet bakanlığı harekete geçti

Sosyal medyada büyük bir tepkiye neden olan görüntülerden sonra hem Adalet bakanlığı hem de İstanbul Barosu harekete geçti.

Bakanlık, avukatı ve odasından paylaşım yapılan savcıyı soruşturma konusu ederken, Barolar Birliği'ne disiplin açısından soruşturulması için dosya gönderildi.

İstanbul Barosu da avukat hakkında soruşturma başlattı.

Sosyal medya hesaplarını kapattı

Savcının görev yeri değiştirilirken olayın büyümesinin ardından ise Avukat B.N.T. sosyal medya hesaplarını kapattı.

B.N.T. hesabını kapatsa da yeni fotoğraf ve videoları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Güller içinde gelen lüks araba hediyesi

Bir video ise izleyenlerin dikkatini çekiyor. Video'da B.N.T.'nin hediye aldığı lüks otomobiller, kırmızı güller içinde görülüyor.