Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terörle mücadele için 2 bin kişi ile birlikte Diyarbakır annelerinin yanına gideceklerini duyurdu.

6. AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde konuşma yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, teröre dur demek için 2 bin kişi ile Diyarbakır'a yürüyeceklerini söyledi.

Daha önce de 200 kadınla Diyarbakır'a gittiklerini belirten Sayan konuşmasında, “Bu işi Ağrı’dan başlatalım, model olalım. Yürüyerek gideceğiz. Türkiye’ye bunu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

"ANNELERİN DİZİNİN DİBİNE GİDECEĞİZ"

Başkan Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce başlatmış olduğu yürüyüşün dış güçlerin baskısı ile yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu 500 kilometre yürüyor da Ağrı’dan 2 bin kişi Diyarbakır anneleri için yürüyemez mi? Tabii ki de yürür, yürüyeceğiz. Bakın buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. İlkbahar ve havaların ısınması ile birlikte il başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, gençlik kolları başkanımız ve kadın kolları başkanımızla birlikte Ağrı’dan yola çıkarak, 450 kilometreyi aşarak Diyarbakır annelerinin dizinin dibine gideceğiz. Ve haykıracağız, diyeceğiz ki, 'Terörü bitirmeye Ağrı’dan başlıyoruz.' Ondan sonra siz görün bu memleket tadından yenilmez.”

Savcı Sayan, 2 bin kişiyle Diyarbakır’a yürüyecek