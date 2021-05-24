Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Türkiye'de oynanan oyunlara değinen Savcı Sayan, dış güçlerin Türkiye'yi Suriye'ye çevirme amacında olduğunu belirterek; bunu "Erdoğan'ın gitmesiyle mümkün olacağını" söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dün gece Habertürk'te Kübra Par’ın konuğu oldu.

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Sayan, Kübra Par'ın da sorularına yanıt verdi.



Türkiye'de çözüm sürecine ilişkin konuşan Sayan, Millet İttifakı'nın HDP ile iş birliği yapıp Kürtlerin oyunu almaya çalıştığını belirterek "Biz PKK ile HDP ile masaya oturmayız. Bizim gözümüzde onlar Kürtleri temsil etmiyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başından gitmesi halinde ülkenin Suriye'ye döneceğini de söyleyen Sayan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye oluruz VİDEO





"İKTİDAR KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL..."



"Bakın daha iyi bir lider gelebilir ben çok şey değilim; bugünkü şartlarda konuşuyorum. Sayın Erdoğan bu ülkenin başından gitsin... Bakın iddialı bir şey konuşuyorum. Bunu kayıt altına alın. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız. Amaç da bunun üzerine kurulmuş. İktidar kimsenin umrunda değil. Cumhurbaşkanı seçip seçmemek bütün bunlar işin oyunu.

BİRİLERİ CHP'Yİ PATNER OLARAK SEÇİP ERDOĞAN'I YIPRATMAK İSTEDİ

2010'da CHP'ye operasyon yapılması ile Erdoğan paralel yapının farkına vardı. Aslında ikisi beraber yapıldı. CHP'ye operasyonla Tayyip Erdoğan'ın paralel yapıyı anlaması aynı tarihe geliyor. Çünkü birileri CHP'yi patner olarak seçip, Erdoğan'ı da yıpratıp Türkiye'yi Suriye'ye benzetmeye çalışacaklardı.

AMAÇ ERDOĞAN'I GÖNDERİP TÜRKİYE'Yİ SURİYE'YE ÇEVİRMEKTİ

Ama Allah'ın da bir hesabı vardı. Allah Erdoğan'a yardım etti. 15 Temmuz, MİT kumpası bunların hepsi birer oyun. Bunu bir partili olarak söylemiyorum, bir vatandaş olarak söylüyorum. Amaç Erdoğan'ı gönderip, Türkiye'yi Suriye'ye çevirmektir. Bir Kürt olarak söylüyorum; en büyük ızdırabı Türkler çekecektir."