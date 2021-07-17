Ağrı Belediye Başkanı Sayan, vatandaşlara teröre karşı tek yürek olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kente kurulan asfalt plentinin açılış törenine katıldı.

Savcı Sayan, törendeki konuşmasında terör örgütü PKK'ya değindi.

PKK yüzünden bölgenin kalkınamadığı söyleyen Sayan, terörle mücadele için vatandaşlara seslendi.

"PKK'YA YETER DİYELİM"

Bölgede terörün bitmesi halinde yüzlerce yatırımın yapılacağını söyleyen Sayan, işin ucunda ölümde olsa teröre karşı seslerini yükselteceklerini vurguladı.

PKK’nın 40 yıldır bölgede yapılacak yatırımlara engel olduğunu belirten Sayan, "Hani bizim dedelerimiz Ermenileri kovalarken yüksek seslerle bu vatanı sahipsiz mi gördünüz diye bağırıyorlardı ya onların torunları olduğumuzu hissettirerek hep birlikte Ağrı Dağı kadar yüksek bir sesle şu PKK terör örgütüne yeter diyelim. Ne olur arkadaşlar yeter diyelim. Harcanan barut parasıyla, kurşun parasıyla, teröre harcanan paralarla 150 tane güzel tesis yaparız. 10 tane mahalle kurarız. Ne olursunuz, yalvarıyorum size korkmayın.

Savcı Sayan: PKK terör örgütüne yeter diyelim



"HEP BİRLİKTE BAŞKALDIRALIM"

Bu işin ucunda ölüm de olsa hep birlikte Ağrı’dan başlayarak bu terör örgütüne, bu PKK’ya ve onu kullanan dış devletlere Ağrı’dan hep birlikte başkaldıralım. Siz bunu yapın gerisini bana bırakın. Görün bakalım ben size ne yatırılar getireceğim. Biz Kürt’üz diye ayrımcılık yapılıyorsa bana söyleyin. Ben gider bunu Cumhurbaşkanımıza anlatırım. Onun bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Ama bu terör 40 yıldır burada yatırımın yapılmasına engel oldu. Kepçeleri yaktı, bizim köy yollarında çalışan iş makinalarını yaktı. Gençlerimizin mühendis, doktor, avukat olmasını engelledi. Binlerce ailede yara bıraktı, binlerce annenin yüreğini dağladı. Eğer onlar olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık." ifadelerine yer verdi.