Euro
10.2621
0.03%
Dolar
8.3993
-0.19%
Altın
507.59
-0.29%
Borsa
1.448
-0.27%
Bitcoin
320.150
12.43%
EXEN Coin
40.83
-0.17%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Savcılık, Selanik göçmenlerini hedef alan müftü hakkında soruşturma başlattı

    Camideki vaazında söylediği sözler nedeniyle Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında, Karasu Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
    • AA
    • 24.05.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Savcılık, Selanik göçmenlerini hedef alan müftü hakkında soruşturma başlattı

    Ramazan Bayramı’nda akrabalarını ziyaret etmek için Sakarya'nın Karasu ilçesine giden Düzce'nin Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, camide vaaz verdi.

    Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, "Yüzde 90'ı Selanik göçmeni ve Sabetayist. Ne demek Sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil." ifadesini kullandı.

    SELANİK GÖÇMENLERİ VE ALİ KOÇ İLE İLGİLİ İFADELERİ TEPKİ TOPLADI

    Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin, bir takımın da başkanı." dedi.

    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından tepkiler oluştu. Düzce Müftülüğünce, "Akçakoca İlçe Müftüsü'nün 'Selanik göçmenleriyle' alakalı sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

    Selanik göçmenlerini hedef alan müftüye soruşturma açıldı

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karasu Cumhuriyet Başsavcılığınca da Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında, sosyal medya ve basında yer alan delillerin toplanmaya başlanıldığı, Soytekinoğlu'nun da ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

    Savcılık, Selanik göçmenlerini hedef alan müftü hakkında soruşturma başlattı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir