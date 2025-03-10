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Haber Merkezi

Suriye'de devrilen Esad rejimi yanlıları ortalığı karıştırmak istedi.

Yeni dönemde Suriye'nin yapılanmasını ve ilerlemesini istemeyenler, Lazkiye'de bazı olaylara neden oldu.

Suriye'de devrik Esad rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda, en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

SURİYE ORDUSU DEVRİK REJİM UNSURLARININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırının ardından Suriye ordusu; tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

ORDU BAŞARIYLA SALDIRILARI ÖNLEDİ

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Ordu rejim yanlılarının saldırılarını başarıyla önledi, askeri operasyon tamamlandı." sözleriyle açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, yeni planların da geliştirildiği bildirildi.

"SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ"

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, Suriye Haber Ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Halep kent merkezindeki Eşrefiyye Mahallesi'nde PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

Haberde, terör örgütüne "kayıplar verdirildiği" de ifade edildi.

Ayrıca Şam'daki güvenlik kaynaklarına göre, Mezze 86 ve Mezze Cebel bölgelerinde yuvalanan devrik rejim unsurları, el bombasıyla saldırı düzenledi.

Saldırının ardından, bölgedeki güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında hafif silahlarla çatışma yaşandı.

KOMİTE KURULDU

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği bildirildi.