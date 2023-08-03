Savunma sanayide temmuz ayında ihracat rekoru kırıldı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sektörünün tarihi aylık ihracat rekoru kırarak temmuz ayında 657.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Türkiye, yerli ve milli üretimleri ile adını dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Yerli ve milli uçaklar, şimdiden dosta güven düşmana korku salarken; işin alışveriş boyutu da devletin elini güçlendiriyor.

Bu atılım, şimdiden Türkiye’yi başka bir seviyeye taşımış durumda…

Özellikle Türk SİHA'larının Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

Geçtiğimiz yıl 4,4 milyar dolar ihracatla rekor kıran savunma sanayii sektörü, 2023 ihracat hedefi ise 6 milyar dolar.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada tarihi aylık ihracat rekorunun kırıldığını duyurdu.

İhracat rekoru

Haluk Görgün, savunma sektörünün temmuz ayında 657.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi dedi.

Bu rakam, sektörün tarihi aylık ihracat rekorunu kırdığını gösteriyor.

Yıllık düzeyde 3 milyar doların üzerine çıktı

Ayrıca, 2023 yılının ilk 7 ayında toplam savunma ve havacılık sanayii sektörü ihracatının 3 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi.

Savunma teknolojilerindeki başarılarımızın devam edeceği vurgulandı ve rekorlar kıran firmalar tebrik edildi.

"Omuz omuza çalışarak rekorlar kırmaya devam edeceğiz"

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Milli gücü ve desteği arkasına alan savunma sektörümüz, bir rekoru daha ülkemize armağan etti. Sektörümüz, tarihi aylık ihracat rekorunu kırarak temmuz ayında 657.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk 7 ayındaki toplam savunma ve havacılık sanayii sektörü ihracatı da 3 milyar doların üzerine çıktı. Savunma teknolojilerinde dünyaya sunduğumuz güvenin yansımaları sürecek. Omuz omuza çalışarak rekorlar kıran firmalarımızı ülkemize sundukları katma değer için tebrik ederiz.

Suudi Arabistan’a rekor AKINCI ihracatı

Öte yandan Temmuz 2023’te Türk savunma ve havacılık sanayiinde, önemli bir gelişme yaşandı. BAYKAR, Suudi Arabistan’a AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı ihracatıyla ilgili olarak bir sözleşme imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, 3.1 milyar dolara değerinde. BAYKAR’ın Suudi Arabistan’a yönelik AKINCI ihracatı, Türk savunma sanayiinin tek kalemde yaptığı en büyük ihracat olarak kayıtlara geçti.

Pakistan’a MİLGEM ihracatı

AKINCI ihracatından önceki rekor ise 1.5 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen, ASFAT’ın Pakistan’a 4 adet MİLGEM Savaş Gemisi ihracatıydı. Orada da 4’üncü ve son gemi, geçtiğimiz gün denize indirildi.

İlk geminin ise bu yıl içerisinde Pakistan’a teslim edilmesi planlanıyor.