Savunma Sanayii, 122 kontrol botunun seri üretimini yapacak

Savunma Sanayii Başkanı Demir; düzensiz göç, kaçakçılık, arama kurtarma ve güvenlik operasyonlarının daha etkin yürütülmesini sağlayacak 122 kontrol botunun seri üretiminin yapılacağını açıkladı.

Türkiye, kaçak göçmenler ile mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yöntemlerle ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler hem karada hem denizde düzenlenen operasyonlar ile hem kaçak göçmenlerin girişine izin vermiyor hem Akdeniz’de sık sık Yunan tarafından Türk karasularına itilen kaçak göçmenlerin hayatlarını kurtarıyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, düzensiz göç ve kaçakçılık ile mücadelede atılan yeni adımı, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

DÜZENSİZ GÖÇ VE KAÇAKÇILIĞI ENGELLEYECEK

Demir, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü için 122 bot üretileceğini açıkladı.

Bu botların, düzensiz göç ve kaçakçılığın yanı sıra aram kurtarma ve deniz emniyet/güvenlik operasyonlarında da kullanılacağını belirten Demir, söz konusu kontrol botlarının üretimi için seri üretime geçileceğini açıkladı.

“ARTIK SERİ ÜRETİME GEÇİYORUZ”

Demir, operasyonların üretilecek botlarla daha etkin gerçekleştirileceğinin altını çizerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kontrol Botumuzun artık seri üretimine geçiyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için 122 bot üreteceğimiz projeyle düzensiz göçle mücadele, arama kurtarma, kaçakçılıkla mücadele ve denizden emniyet/güvenlik operasyonlarını daha etkin gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."



