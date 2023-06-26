Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına atama Haluk Görgün'ün başkanlık görevini İsmail Demir'den devralmasının ardından bugün de Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına 4 yeni atama yapıldı.

AA

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) başkan yardımcılıklarına atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına 4 yeni isim getirildi.

Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına getirilen isimler Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker oldu.

Kurumun amacı savunma endüstrisini güçlendirmek

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin ulusal savunma endüstrisini güçlendirme, askeri sistem ve teknolojilerin tedarik süreçlerini yönetme amacıyla kurulan bir kurum olarak faaliyet gösteriyor.

Kısa süre önce de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) atanan Prof. Dr. Haluk Görgün, görevini İsmail Demir'den devralmıştı.