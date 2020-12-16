Savunma Sanayii Başkanı Demir, Alman heyeti kabul etti

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Alman heyeti kabul etti

Amerika'nın Türkiye'ye ambargo uygulama kararının ardından Alman Büyükelçi ve beraberindeki heyet, İsmail Demir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabında bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Başkan İsmail Demir'in, Almanya Büyükelçisi Jurgen Schulz ve Ateşe Albay Dirk Jordan ile makamında bir görüşme gerçekleştiridiği açıklandı.

Açıklamada, "Başkan İsmail Demir, Almanya Büyükelçisi Sn. Jurgen Schulz'u ve Ateşe Albay Dirk Jordan'ı makamında kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

Görüşmenin, ABD'nin yaptırım kararı almasından sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

ABD, Türkiye'ye karşı Rusya'dan S-400 savunma sistemleri alması gerekçe gösterilerek başta Savunma Sanayii Başkanlığı ve yöneticilerinin hedefte olduğu bir dizi yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.