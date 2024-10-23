Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Terör amacına ulaşamayacak
İHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında son bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 22'ye yükseldi.

Terör saldırısının ardından tepki açıklamaları devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÜLKESİ İÇİN ÇALIŞAN VATAN EVLATLARINI YILDIRAMAYACAKLAR"

Görgün,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Biriz ve birlikteyiz. TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Şeref yoksunu hain saldırının asla amacına ulaşamayacağını, gece gündüz ülkesinin güvenliği için çalışan vatan evlatlarını asla yıldıramayacağını aziz milletimiz muhakkak bilmelidir. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet; gazilerimize acil şifalar diliyorum.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü