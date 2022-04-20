Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Tedarik zinciri olumsuz etkilenmeye devam edecek

Hem savaş ortamının hem Çin’deki karantina durumunun dünyadaki tedarik zincirini olumsuz etkilemeye devam edeceğini belirten İsmail Demir, firmaların tedbir almaları gerektiğini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, katıldığı Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu.

İhracatı uluslararası iş birliği ekseninde değerlendirdikleri için salt ticaret konusu olarak görmediklerini belirten Demir, sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü:

“Çünkü yaptığımız çeşitli temaslarda bizlerin de vurguladığı savunma sanayii konusunun sırf ticari bir konu olmadığını söylüyor ve çeşitli tecrübelerle de alanda görüyoruz. Bu konuda muhatap ülkenin uluslararası konjonktürdeki durumu ilişkileri ülkemizde ilişki seviyesi ve finansal kaynaklara erişme durumu gibi birçok faktörün burada etkili olduğunu defalarca gözlemledik.”

İHA’nın haberine göre; Demir, Türkiye’nin dünya ihracat pazarında önemli rol oynamaya başlamasını beklediklerinin altını çizdi.

“Dünyada tedarik zinciri olumsuz etkilenmeye devam edecektir”

Yeni stratejiler ve yeni yaklaşımların oluşturulması gerektiğini söyleyen Demir, bölgede ve dünyada artan çatışma ortamının, emtia fiyatlarındaki artışın ve salgın hastalıklar gibi gelişmelerin ihracat ortamını yeniden şekillendireceğini vurguladı. Prof. Dr. Demir şöyle devam etti:

“Daha son günlerde oluşan savaş ortamının yanında Çin’deki karantina durumunun ortaya koyduğu bir gerçek ki dünyada tedarik zinciri olumsuz etkilenmeye devam edecektir.





“Enflasyonist ortam artarak gidecek”

Enflasyonist ortam artarak gidecek. Onun için firmalarımızın bu konuda tedbir almaları gerekli emtiaların temini konusunda önlem almaları da elzemdir. Bugün alınan önlemler yarın hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabetçi teklifler oluşturma ve ürünler ortaya koymada bize yardımcı olacaktır.

"Avrupa'da önemli bir pazar yakalayacağımız muhakkaktır"

Orta Doğu önemli pazarımız. Orta Asya, Güneydoğu Asya ile ilgili önemli gelişmeler var. İlginç şekilde Avrupa’dan ilgiler başlamıştı. Son gelişmelerle beraber çeşitli Avrupa ülkelerinde savunma harcamalarına olan ilgi ve buradaki önemli artışların olması beklentisiyle beraber orada da çok önemli bir pazar yakalayacağımız muhakkaktır.”

