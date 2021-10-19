Savunma Sanayii Başkanlığı, 20 uzman yardımcısı alacak

Savunma ve Sanayii Başkanlığı’nda istidam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alınacak. Adaylar 1-15 Kasım tarih tarihlerinde, kurumun internet sitesinden başvuru yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sözlü sınav yöntemiyle 20 savunma sanayisi uzman yardımcısı alacak.

Başvuracak adayların 1-15 Kasım tarihlerinde kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurması ve son başvuru tarihinde saat 18.00'e kadar sisteme yüklemesi gerekiyor.

TÜM BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK

Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın tarihi, yeri ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak.

BAŞARILI OLANLAR PERSONLE VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA BAŞVURACAK

Sınavda başarılı olanlar, SSB tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na başvuracak.