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    Savunma Sanayii Başkanlığı: PARS ve KAPLAN araçlarının teslimatları yapıldı

    Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, güvenlik güçlerine OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 15:34
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    Savunma Sanayii Başkanlığı: PARS ve KAPLAN araçlarının teslimatları yapıldı

    Yurt içinde ve yurt dışında vatan savunması için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)  mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

    Sürdürülen mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii  Başkanlığı (SSB), TSK’ye yeni araçların teslimini tamamladı.

    Silahlı Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, güvenlik güçlerine OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.

    Yapılan teslimat, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan video ile duyuruldu.

    SSB PAYLAŞIMI

    Yapılan paylaşıma şu ifadeler not düşüldü:

    “Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında teslimatlarımız devam ediyor. Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı #PARS ve #KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.”

    Savunma Sanayii Başkanlığı: PARS ve KAPLAN araçlarının teslimatları yapıldı VİDEO

    Savunma Sanayii Başkanlığı: PARS ve KAPLAN araçlarının teslimatları yapıldı #1

    Savunma Sanayii Başkanlığı: PARS ve KAPLAN araçlarının teslimatları yapıldı #2

    Savunma Sanayii Başkanlığı: PARS ve KAPLAN araçlarının teslimatları yapıldı #3

    Savunma Sanayii Başkanlığı: PARS ve KAPLAN araçlarının teslimatları yapıldı #4

    Savunma Sanayii Başkanlığı: PARS ve KAPLAN araçlarının teslimatları yapıldı #5

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