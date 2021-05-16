Savunma Sanayii Başkanlığı: PARS ve KAPLAN araçlarının teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı: PARS ve KAPLAN araçlarının teslimatları yapıldı

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, güvenlik güçlerine OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.

Yurt içinde ve yurt dışında vatan savunması için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Sürdürülen mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TSK’ye yeni araçların teslimini tamamladı.

Silahlı Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, güvenlik güçlerine OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.

Yapılan teslimat, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan video ile duyuruldu.

SSB PAYLAŞIMI

Yapılan paylaşıma şu ifadeler not düşüldü:

“Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında teslimatlarımız devam ediyor. Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı #PARS ve #KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.”

Savunma Sanayii Başkanlığı: PARS ve KAPLAN araçlarının teslimatları yapıldı VİDEO

