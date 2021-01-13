Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin yurt dışı bağlantıları

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda eskiden proje müdürü olarak görev yapan Yusuf Hakan Özbilgin'in, özel bilgileri yurt dışı merkezli firmalara sızdırdığı öğrenildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı, 1 yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalardan sonuç aldı.

Yapılan operasyonla birlikte Savunma Sanayii Başkanlığı'nda kurulan casusluk ve rüşvet şebekesi çökertildi.

Şebekenin başındaki ismin ise, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda daha önce proje müdürü olarak görev yapan Yusuf Hakan Özbilgin olduğu ortaya çıktı.

Yusuf Hakan Özbilgin, 2018 yılında İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü görevini yürüttü.

Özbilgin ile bağlantılı 5 kişi daha gözaltında.

YABANCILARA BİLGİ SIZINTISI

Sorguya alınan casusluk çetesinin yurt dışı merkezli firmalarla bağlantıları tespit edildi.

İHALE BİLGİSİ SATTILAR

Yapılan incelemelerin ardından Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projelerinden ihale bilgilerinin, yabancı şirketlerin temsilcilerine para karşılığında satıldığı ortaya çıktı.

İhale bilgilerinin yanı sıra, bazı kilit projelerin kritik bilgilerini de ele geçiren casusluk ve rüşvet çetesi, bu bilgileri de satarak yüklü miktarda para aldı.

ÇETE ÜYELERİNİN EVLERİNDEN ÇIKAN DÖVİZLER

Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden 5 milyon euro çıkarken gözaltına alınan diğer şüphelilerin evinden de yüklü miktarda döviz çıktı.

OPERASYON NASIL BAŞLADI

Operasyon MİT'in dikkatiyle başladı.

Savunma sanayiine yönelik koruyucu istihbarat çalışmaları yapan MİT, ihaleye fesat karıştırıldığını tespit etti.

Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma için düğmeye bastı.

MİT - EMNİYET - SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI ORTAK HAREKET ETTİ

Soruşturma boyunca, MİT, Emniyet ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordineli bir şekilde hareket etti.

1 YILLIK TAKİP

Takipler, 1 yıl boyunca fiziki ve teknik olarak devam etti.

Yabancı firmaların temsilciliğini yapan kişilere gizli kalması gereken bilgilerin para karşılığında satıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

YERLİ VE MİLLİ PROJELER HEDEFTE

Yabancı firmaların, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılı projelerinin ele geçirilmesi için Türkiye'deki temsilcilerine de yüklü miktarda para gönderdiği biliniyor.